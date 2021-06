Grande festa per la finale del torneo giovanile Mundianapoli 2021 promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara in collaborazione con la scuola calcio Arci Uisp Scampia che ha coinvolto squadre dei vari quartieri. Successo dei ragazi della Ssc Napoli contro il B. Posillipo per 6-2. Al terzo posto Campanile Pc e al quarto Arci Uisp Campania. Al torneo hanno partecipato cento ragazzi.