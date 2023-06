Napoli, la città azzurra dei 100 murales: ecco quello di Leticia Mandragora

Gli occhi fieri, il capo dritto, quei tratti riconoscibili anche da chi non l'ha mai visto giocare. Diego Armando Maradona spunta ancora ovunque in città, un amore che non si è affievolito dopo la scomparsa né tanto meno dopo il terzo scudetto del Napoli, il primo senza l'argentino in campo. Anzi: opere d'arte dedicate a lui si susseguono, sono arrivate a circa cento tra Napoli e provincia, l'ultima sarà inaugurata questa sera a via Francesco Provenzale, nel quartiere di San Carlo all'Arena, nell'ennesima esplosione di gioia di una città che non ha intenzione di smettere di festeggiare un anno magico.

Qualcuno ha provato a contarli, a farne un tour, ma sembra impossibile. Sono poco meno di un centinaio le opere realizzate per l'astro argentino tra Napoli e la provincia. Grandi facciate dei palazzi ma anche opere più piccole, spuntate un giorno dopo l'altro: un Maradona santo, uno travestito da Re di denari, uno che fa gol alla Juventus con la famosa punizione. Dal più famoso ai Quartieri spagnoli fino a San Giovanni a Teduccio, ma anche Pompei o Rione Traiano, l'ultimo inaugurato da Spalletti appena prima di lasciare la città.

L'ennesimo omaggio sarà svelato questa sera, un lavoro realizzato dall'artista italo-spagnola Leticia Mandragora. Non è la prima volta che passerà dalle sue precise mani: la Mandragora ha già realizzato un volto di Diego a Frattamaggiore e a Gragnano un disegno del Pibe seduto su un pallone.

Dalla sua scomparsa a oggi le opere in omaggio si sono moltiplicate, la festa per lo scudetto raggiunto dalla squadra di Spalletti ha fatto il resto. Maradona è parte integrante della celebrazione all'ultimo campionato vinto. La Mandragora si è fatta apprezzare in città non solo per i volti dell'argentino: da Copacabana fino a San Francisco, Napoli è tra le sue mete preferite e i volti di Eleonora de Fonseca Pimentel e quelli di Sophia Loren hanno lasciato il segno nel cuore dei napoletani.

Alle 19 cadrà il velo sull'ultima opera dedicata all'indimenticabile numero 10 del Napoli con addosso la maglia dell'adorata Argentina. Un'opera che è iniziativa popolare: commissionata dai commercianti e dagli abitanti del quartiere di tasca propria, da celebrare con un party tutto dedicato a Maradona e ai tifosi azzurri. Tra gli ospiti, il figlio del Pibe,, ma anche ex azzurri come Calaiò e Santacroce, invitati all'evento. «La prima idea era stata una bandiera. Poi uno striscione. Quindi ci siamo detti, perché non un murale?» le parole di, tra i commercianti che hanno aderito all'iniziativa. «L'obiettivo è abbellire il nostro quartiere e renderlo anche appetibile a tanti appassionati, turisti o curiosi che girano da mesi per la nostra Napoli». Quella per Maradona, infatti, non è l'unica idea in cantiere: «Abbiamo altre facciate a disposizione, abbiamo chiesto il permesso al Comune. Da, vorremmo dedicare questi spazi a chi ha fatto grande la città».