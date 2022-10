Mutanda al Napoli Primavera: il baby arriva dallo Schalke 04

Nuovo volto in casa Napoli: il club azzurro ha chiuso infatti oggi l'acquisto di Noah Mutanda, centrocampista classe 2005 che era rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia dello Schalke 04. Un aiuto in più per la Primavera azzurra: il calciatore, come informato da Sky Sport, sarà inizialmente sarà integrato proprio alla formazione allenata da Nicolo Frustalupi, impegnata in questa stagione anche nella Youth League nel girone con Ajax, Liverpool e Rangers.

Il 17enne nato a Duderstadt, in Germania, sarà un grande aiuto per la Primavera azzurra data la sua duttilità: può giocare come interno di centrocampo ma all'occorrenza può essere impiegato anche come centrale di difesa. Oggi è arrivato il transfer per l'arrivo, questa mattina il calciatore ha anche posato all'esterno del Training Center di Castel Volturno.