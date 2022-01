Nadal storico, Fabian applaude: «Rafa, sei stato incredibile»

Anche gli azzurri davanti alla Tv per gustarsi uno storico trionfo di Rafa Nadal. Lo spagnolo vince gli Australian Open e si becca anche i complimenti di un tifoso speciale come Fabian Ruiz, connazionale che non ha mai nascosto il tifo per il maiorchino. «Rafa, sei incredibile» ha scritto il centrocampista del Napoli sui social dopo il successo del 21° Slam della carriera per Nadal.

