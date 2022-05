Nandez lascia il Cagliari: «Napoli? Sarebbe bellissimo»

La retrocessione del Cagliari accende anche i riflettori del mercato. Tanti calciatori rossoblu lasceranno l'isola dopo il passaggio in Serie B viste le richieste: Cragno, Joao Pedro, anche Naithan Nandez, che al Napoli è sempre piaciuto. «Capisco l’entusiasmo del momento, ma ora è ancora prematuro parlare di mercato» ha detto Pablo Bentancur, agente del centrocampista sardo. «Non credo che sia opportuno parlare già di una trattativa. Adesso Nandez è in una situazione brutta con il Cagliari che purtroppo è retrocesso, bisognerà capire cosa accadrà».

Il giocatore comunque piace al Napoli: «Sì, ma non ci sono questioni ufficiali di cui parlare. Giuntoli lo stima da anni, è vero, lo confermo» ha continuato l'agente dell'uruguaiano a Radio Kiss Kiss. «Complimenti al Napoli anche per aver preso Olivera, un calciatore fortissimo. Olivera ha carattere, è forte sotto tutti i punti di vista. Non è un mio assistito, ma mi piace molto. Vedere Nandez a Napoli sarebbe bellissimo».