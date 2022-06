Nandez al Napoli, il Cagliari dice no: i sardi chiedono almeno 10 milioni

Sarebbero andati avanti nelle scorse ore i contatti tra il Napoli e il Cagliari per Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è destinato a lasciare la Sardegna il prossimo anno dopo la retrocessione in B e il club azzurro monitora la sua situazione per completare il centrocampo: prima, però, c'è da capire il futuro di Diego Demme, che piace a un po' di squadre in giro per l'Europa e che lascerebbe Napoli per trovare continuità altrove.

Il centrocampo di Luciano Spalletti potrebbe quindi completarsi con Nandez ma per il momento Napoli e Cagliari non hanno trovato un'intesa sull'eventuale affare: secondo Rai Sport il nodo sarebbe sulla formula, perché il Napoli chiede un prestito con diritto di riscatto nel 2023 mentre i sardi accettano il prestito ma solo con un obbligo di riscatto, fissato a 10 milioni tra un anno. Una formula che il club di Giulini sta utilizzando anche per le altre cessioni importanti.