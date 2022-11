E' cresciuto con i consigli di Zoff e del Trap, giocando con campioni del calibro di Platini, Scirea, Rossi e Boniek, ed ha sfidato al Mondiale Diego Armando Maradona. Giuseppe «Nanu» Galderisi è partito da Vietri sul Mare fino alla maglia azzurra. «Ho sempre lavorato duro ricorda ed è stato importante aver avuto una società come la Juve, allenatori come Trapattoni e Bearzot e dei compagni di squadra di una grande levatura morale: da tutti ho avuto consigli ed esempi importanti».



Galderisi, lei ha portato Salerno ai Mondiali: che effetto le fa soprattutto adesso che in Qatar è in corso la rassegna iridata?

«Sono contento, ma voglio svelare un aneddoto. Nel 1982 Trapattoni mi impiegò spesso titolare alla Juve, specie nella seconda parte di stagione. Feci bene, segnai 6 gol ed alla fine vincemmo il campionato. Quella mia ottima stagione fece sì che anche il Ct della Nazionale, il grande Enzo Bearzot, pensasse a me. I miei compagni della Juve, infatti, mi svelarono che Bearzot aveva il dubbio per l'ultimo posto in attacco: Galdersi o Selvaggi? Alla fine scelse Selvaggi, ma mi fece arrivare un messaggio: il prossimo mondiale, quello del Messico, sarebbe stato il mio».



E così fu. Che ricordi ha?

«I Mondiali sono fantastici. Giocarli è il massimo. Io avevo vinto scudetti alla Juve ed al Verona, frequentavo da qualche anno le Coppe Europee e la Nazionale, ma in Messico fu una grande emozione. Rappresentare il proprio Paese ed anche le proprie origini, la propria città, è qualcosa di unico. Eravamo i campioni uscenti e potevamo fare qualcosa in più».



Cosa mancò a quella Nazionale?

«Prendemmo il gol del pari con la Bulgaria all'esordio sul finire, contro l'Argentina Conti colpì il palo, con la Francia, agli ottavi, non riuscimmo ad esprimerci al massimo. In generale a quella squadra mancò quello scatto, quel clic, che cambia il corso della storia. E poi ricordo la fatica che si faceva a respirare in Messico».



Ha un rammarico?

«Mi manca il gol con la Nazionale al Mondiale dove pure ebbi alcune occasioni con la Corea e con la Francia: fu una questione di millimetri davvero ed ancora oggi questo ricordo mi fa compagnia. Però, devo dire che quando finì per noi l'avventura in Messico, Bearzot mi si avvicinò e mi disse di stare tranquillo perché, anche se in Italia qualcuno mi criticava, io avevo fatto un grande torneo a suo parere e non avevo nulla da rimproverarmi».



Ed in Messico passò da Maradona a Platini come avversari: non male.

«Maradona esordì in Italia, a Verona, e quindi lo tenni in qualche modo a battesimo. Con Platini avevo giocato alla Juve. Me li ritrovai contro in Messico ed anche per questo, mi ritengo fortunato».



Disputò il Mondiale dopo una cessione che fece epoca.

«Il Verona mi cedette in cambio di soldi e del cartellino di Paolo Rossi e fui uno dei primi 5 colpi di mercato del nuovo Milan di Berlusconi: Galli, Dario Bonetti, Donadoni e Massaro, insieme a me, furono il biglietto da visita della nuova proprietà che gettò le basi per il futuro di quel Milan che poi vinse tutto».



Il Milan sarà il primo avversario della Salernitana alla ripresa del campionato. Che idea ha del percorso fin qui fatto dai granata?

«Nicola ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro. La squadra gioca, ha una sua identità ed ha una mentalità ben precisa perché affronta qualsiasi avversario a testa alta e con la voglia di proporre gioco. Ci sono stati dei passaggi a vuoto, ma è anche normale. La classifica è buona e la società è forte ed ha le idee chiare su quel che va fatto. Penso che Salerno e la Salernitana abbiano davanti a loro un futuro roseo. Per me è sempre un ricordo doloroso quell'esonero, ma seguo sempre con amore la squadra e ho grande stima dell'attuale società».



Le piacciono gli attaccanti della Salernitana?

«Sì, c'è un parco attaccanti fantastico. Ogni calciatore ha caratteristiche uniche e può dare soluzioni diverse all'allenatore. Piatek ha un certo tipo di gioco, Dia sta segnando e può consacrarsi a grandi livelli, Bonazzoli è eccezione e può spaccare le partite quando subentra».



Proprio Bonazzoli sembra in bilico.

«Per me è un giocatore molto forte, che ha grandi mezzi e che deve capire che Salerno è la piazza giusta per lui. E' vero che c'è concorrenza là davanti, ma questo dimostra che si trova in una squadra forte ed in una società ambiziosa: dipende tutto da lui, ma il mio consiglio spassionato è di tenersi stretta Salerno».



Com'è il Mondiale senza l'Italia?

«Per noi italiani è doloroso, ma resta sempre una competizione fantastica. Mancini sta lanciando dei giovani, tipo Pafundi, e credo che faccia bene per poter costruire una squadra in grado di essere protagonista tra quattro anni».