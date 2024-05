Il momento della verità. Prendere o lasciare? Tenere botta oppure incassare un nuovo tesoro e investire altrove per un altro gioiello. Kvara si, Kvara no? Elio e le storie tese non c’entrano. Queste sono storie di mercato che raccontano quella che potrebbe essere la nuova telenovela dell’estate. Il Psg è uscito allo scoperto ed ha presentato un’importante offerta (la prima?) per il talento georgiano di proprietà del Napoli. Il club del magnate qatariota, Nasser Al-Khelaifi, ha messo sul piatto della bilancia 100 milioni di euro per arrivare a Kvaratskhelia e sostituire così la partenza di monsieur Mbappè che lascia la capitale francese dopo sette anni sulle rive della Senna per trasferirsi nella capitale spagnola (sponda Real, ovviamente). Non solo. Il Psg ha lavorato da tempo sotto traccia con il manager di Kvara, Mamuka Jugeli, che già da tempo aveva paventato l’interesse dei francesi - così come quello di altri top club europei - rinviando tutto alla fine della stagione. Detto, fatto. «C'è l'interesse e l'offerta del Psg - ha ammesso l’agente georgiano - tutto dipende dalla decisione del Napoli e del suo presidente De Laurentiis».

Come un orologio svizzero, dunque, è arrivata l’offerta dei parigini che da quelle parti (e con quel patron) hanno metodi piuttosto persuasivi. Non solo i 100 milioni di euro come valutazione del cartellino, infatti, ma anche la partecipazione alla prossima Super Champions da giocare - ancora una volta - con l’obiettivo di essere protagonisti e sopratutto un contratto con ingaggio monstre offerto a Kvara. Si parla di un quadriennale faraonico con cifre vicine ai 10 milioni per Khvicha (23 anni - 11 gol e nove assist quest’anno con la maglia del Napoli): uno stipendio rapportato alla valutazione del suo cartellino, insomma. Un ingaggio che fa stropicciare gli occhi (e sfregare le mani) al suo manager, considerando che il georgiano a Napoli è al “minimo sindacale” tra i top player della rosa azzurra (1,5 milioni all’anno). «Tutto dipende da De Laurentiis» ha chiosato Jugeli.

Le contromosse

Già, adesso la palla passa al patron azzurro. DeLa sta lavorando da tempo per adeguare lo stipendio del georgiano e blindarlo così ancora per qualche anno all’ombra del Vesuvio. Ma finora i contatti tra le parti non hanno portato a nuovi contratti. A quanto pare Adl sarebbe disposto a triplicare lo stipendio di Kvara, spingendosi ad offrire circa 4,5 milioni all’anno più bonus (legati a presenze, gol e qualificazioni in Europa). Jugeli non lo ha mai detto apertamente, ma è chiaro che si aspetta di più. Un trattamento simile a quello riservato a Victor Osimhen, tanto per intenderci. In questa fase di stallo, di attesa - che non è ancora intesa - il Psg si è fiondato sul giocatore ed ha fatto un primo passo importante. Che sia l’unico è difficile a dirsi. Più facile immaginare che De Laurentiis nella “peggiore” delle ipotesi possa alzare la posta e valutare la possibilità di lasciare andare Kvara soltanto alla stessa cifra della clausola di Osimhen (120 milioni) se non di più. Si vedrà. L’impressione è che siamo solo all’inizio della telenovela.

Il nuovo bomber

Che il mercato del Napoli fosse già entrato nel vivo e che il ds in pectore Giovanni Manna avesse già un’agenda fittissima di impegni, appuntamenti e trattative era chiaro da tempo. E proprio riguardo al reparto offensivo potrebbero incastrarsi alcuni incroci interessanti per il club azzurro. Data per scontata la partenza di Osimhen (sulle sue tracce il Psg, manco a dirlo, ma anche e soprattutto il Chelsea in prima fila), prende sempre più corpo l’ipotesi di uno scambio con Lukaku. Il gigante belga è tornato ai blues dopo l’esperienza con la Roma, ma il club londinese vuole liberarsene e punta tutto su Osi. Ed ecco il grimaldello che potrebbe sbloccare l’operazione con buona pace di tutti visto che Conte - dovesse firmare con il Napoli - è stato il mentore di Lukaku ai tempi dell’Inter. Occhi puntati sempre su Albert Gudmundsson, 26 anni islandese, di proprietà del Genoa.