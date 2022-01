Napoli, 10 milioni per Olivera: il terzino opzionato per giugno

Il nome di Mathias Olivera torna forte nel mercato invernale del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe pronta un’offerta che si aggira tra i 10 e gli 11 milioni di euro complessivi, proposta che il Getafe accetterebbe ma la prossima estate. Il club spagnolo, infatti, non vorrebbe lasciar andare il terzino uruguaiano questo inverno, provando a rimandare la cessione a fine campionato.

Il Napoli, in ogni caso, si muove su più fronti: Tagliafico e Olivera sembrano quelli più caldi per il ruolo di terzino sinistro, che subirà più di un cambiamento il prossimo anno. Se non dovesse concretizzarsi in questa ultima settimana di mercato, il club azzurro proverà a opzionare l'uruguaiano - classe 1997, terzino sinistro che può essere impiegato anche come esterno di centrocampo - per il prossimo giugno.