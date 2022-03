Napoli, 14 maglie e caos tifosi: «Con il Milan vogliamo l'azzurro»

Non c'è due senza tre. Ma in questo caso non c'è undici senza dodici. Il Napoli non si ferma più: ieri, il club di Aurelio De Laurentiis ha presentato ai tifosi la dodicesima versione alternativa della maglia da gioco vista in campo quest'anno, una vera e propria stagione prolifica fuori quanto dentro il campo. Quella svelata ieri al popolo napoletano via web è la quarta edizione della Maradona Game, la maglia ideata dal club azzurro insieme con l'artista napoletano Giuseppe Klain per omaggiare Diego Armando Maradona, scomparso a novembre del 2020.

La nuova versione sarà in rosso e accompagnerà le precedenti fortunate edizioni, tutte in numero limitato per i tifosi e tutte sold out in pochi giorni: la prima in blu navy, la seconda in bianco e la terza in azzurro viste contro Verona, Inter e Lazio sul finire del 2021. La nuova in rosso sarà utilizzata, invece, la prossima domenica allo Stadio Maradona contro il Milan, in un mix di colori che non fa impazzire i tifosi: subito dopo la presentazione, infatti, migliaia di tifosi hanno fatto notare come il rosso contraddistingua infatti gli avversari e che per una gara così importante andrebbe utilizzata la più classica delle versioni napoletane, quella azzurra conosciuta in tutto il mondo. «Al di là dei gusti personali, perché non utilizzare la nostra maglia mentre tutto il mondo ci osserva?» fa notare qualcuno, o anche «Napoli rosso e Milan in bianco, va bene il marketing ma non è più il calcio che conosciamo».

Ma quanto sta esagerando davvero il Napoli? Mai una squadra aveva presentato nella stessa stagione dodici maglie diverse per i giocatori di movimento (a queste dodici andrebbero infatti aggiunte le versioni Flame affidate ai portieri in arancione e verde), ma la partnership con EA7 sembra aver stravolto gli equilibri: il Napoli, per la prima volta, non si rivolge ai semplici tifosi ma ai collezionisti, quelli che spingono forte sull'acceleratore al di là del prezzo e del gusto estetico. A riprova di ciò, due fattori: da una parte il prezzo, elevato per gli standard italiani ed europei, tra i 125 e i 150 euro, dall'altra la produzione delle maglie replica, quelle che perdono qualche punto nel fit del prodotto ma che fanno bene al portafogli dei tifosi. In questa stagione il club ha messo (per ora) sul mercato solo due versioni replica: l'azzurra classica e quella versione Europa League al prezzo di 45 euro.

Le proteste dei tifosi sono comprensibili, ma in realtà la versione azzurra classia resta ancora oggi la più gettonata e utilizzata dalla squadra di Luciano Spalletti: in campionato, infatti, è stata vestita ben 12 volte, più di tutte le altre. Subito dietro c'è la third in rosso (5 volte) e poi la nuova Flame varata prima di San Valentino e usata fin qui già in quattro occasioni. Due volte in campo con la maglia creata per Halloween, mentre una volta sono state utilizzate la second in bianco e le tre Maradona Game varate fin qui. La nuova si prenderà la scena domenica sera a Fuorigrotta ma poi sarà il momento del fischio d'inizio: e a quel punto sarà complicato pensare alla maglia, per i tifosi conterà solo il risultato.