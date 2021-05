Napoli, 15-25 luglio a Dimaro: i tifosi allo stadio col Green Pass

Il Napoli torna a Dimaro. Dopo una estate di stop a causa della pandemia, il club azzurro fa ritorno nella Val di Sole. «La SSC Napoli è lieta di annunciare che dal 15 al 25 luglio svolgerà la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida» si legge dal sito ufficiale.

Per il decimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane) si ripeterà in Val di Sole l’appuntamento che segna l’inizio della nuova stagione calcistica ma anche dei sogni e delle speranze di migliaia di tifosi che dal 2011 ogni estate affollano uno degli angoli più affascinanti del Trentino. I napoletani potranno accedere allo stadio di Carciato ed assistere in tutta sicurezza agli allenamenti della squadra utilizzando il Green Pass.