Napoli, quindici azzurri impegnati con le nazionali

Sono quindici i calciatori del Napoli che lasceranno Castel Volturno e gli allenamenti di Rudi Garcia per la sosta delle nazionali prevista nel prossimo weekend. L'allenatore francese resterà a Napoli con a disposizione solo undici calciatori della prima squadra: Gollini, Contini, Idasiak tra i portieri, in difesa Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, a centrocampo Demme, Gaetano, Zerbin e in avanti il solo Simeone.

Questi gli impegni degli azzurri in nazionale:

Meret, Di Lorenzo, Politano, Raspadori: Macedonia-Italia (9 settembre) e Italia-Ucraina (12 settembre).

Cajuste: Estonia-Svezia (9 settembre); Svezia-Austria (12 settembre)

Elmas: Macedonia-Italia (9 settembre); Malta-Macedonia (12 settembre)

Lobotka: Slovacchia-Portogallo (8 settembre); Slovacchia-Liechtenstein (11 settembre)

Anguissa: Camerun-Burundi (12 settembre)

Lidstrom: Danimarca-San Marino (7 settembre); Finlandia-Danimarca (10 settembre)

Ostigrad: Norvegia-Giordania (7 settembre): Norvegia-Georgia (12 settembre)

Rrahmani: Kosovo-Svizzera (9 settembre); Romania-Kosovo (12 settembre)

Zielinski: Polonia-Far Oer (7 settembre); Albania-Polonia (10 settembre)

Olivera: Uruguay-Cile (9 settembre); Ecuador-Uruguay (12 settembre)

Osimhen: Nigeria-Sao Tome Principe (10 settembre)

Kvaratskhelia: Georgia-Spagna (8 settembre); Norvegia-Georgia (12 settembre)