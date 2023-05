Napoli 2023/24, abbonamenti limitati: «Anche gli altri devono poter acquistare»

La corsa da scudetto sta per concludersi e la testa dei tifosi del Napoli va già alla prossima stagione. Con il "problema" biglietti creatosi nell'ultimo fantastico anno, i napoletani sperano di poter fare la corsa all'abbonamento nella prossima annata: «Ma credo che ci sarà un numero stabilito di abbonati per la prossima stagione perché lo stadio non può essere esaurito solo con gli abbonamenti» ha specificato Amedeo Bardelli, responsabile settore TicketOne «Bisogna dare la possibilità anche a chi vuole andare allo stadio una volta o dieci volte durante la stagione».

«Nell’era De Laurentiis questo è stato un anno record in termini di pubblico, di incassi, di tessere acquistate. Noi abbiamo deciso di fare alcuni investimenti perché la biglietteria web sarà presente diversamente, ma non anticipo altro» ha continuato a Radio Crc. «Alcuni punti vendita non si comportano in maniera corretta per cui stiamo monitorando il tutto, ci saranno delle chiusure e chi sa di non essersi comportato in maniera corretta farebbe bene ad evitare certi comportamenti. Sul web il bagarinaggio non può esistere per cui cambieremo delle cose».