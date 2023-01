Napoli, 20 vittorie in stagione: nessuna big come gli azzurri

Dopo il match contro la Juventus, il Napoli raggiunge quota 20 vittorie in stagione. La squadra di Luciano Spalletti ha messo insieme 15 successi in campionato e altri 5 in Champions League, una quota che nessun club europeo è riuscito fin qui a eguagliare: di Osimhen e compagni, infatti, è la percentuale di vittorie più alta d'Europa, l'83,3% di successi, un dato che certifica la stagione stupenda degli azzurri.

Il +9 sulla seconda in classifica è un vantaggio che nasce proprio da questi numeri, una distanza che non si trova negli altri campionati d'Europa. Dietro il Napoli c'è il Paris Saint Germain (80,8% di vittorie: 21 su 26) poi anche l'Arsenal (80% di vittorie: 20 su 25). Bene anche il Bayern Monaco, che attende il ritorno della Bundesliga per recuperare terreno (76,2% di vittorie: 16 su 21).