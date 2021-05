Napoli, una squadra di cecchini: 22 gol da fuori area per gli azzurri

Quella di Fabian Ruiz è stata l'ennesima gioia della squadra di Gennaro Gattuso da fuori area in questa lunga stagione.

Gli azzurri sono la migliore squadra europea nella specialità e, secondo i dati di Opta Italia, segnando 22 gol da fuori area in questo campionato, hanno eguagliato il record in una stagione in Serie A dal 2004/05 (da quando il dato è disponibile), stabilito dalla Juventus.

LEGGI ANCHE Napoli, tutta la gioia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati