Napoli, solo 29 calciatori in un anno: è il club è il più fedele della serie A

Interessante statistica quella venuta fuori dall'ultimo studio del Cies - Centro Internazionale di Studi sullo Sport - per la Serie A. Nell'ultimo anno, il Napoli di Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis è il club italiano che ha schierato in campo il minor numero di calciatori diversi: sono 29 i tesserati che hanno giocato con la maglia azzurra da febbraio 2021 a febbraio 2022, in controtendenza rispetto a quanto visto in altre formazioni del campionato italiano.

Ai 26 calciatori schierati in questa stagione da Spalletti si aggiungono gli azzurri del corso Gattuso che oggi non giocano più con il Napoli. La riprova del progetto di De Laurentiis: nessun mercato rivoluzionario e un gruppo di calciatori che viene modellato sulle richieste degli allenatori in panchina. La squadra più rivoluzionata è invece il Genoa: ben 55 i calciatori utilizzati nell'ultimo anno. Segue la Salernitana (53) e poi il Venezia (47).