50 punti in un girone non sono proprio risultato da tutti i giorni. Lo sa bene il Napoli, che a questa quota non era mai arrivato - il record precedente apparteneva alla squadra di Maurizio Sarri versione 2017/18 con 48 punti in campionato al giro di boa -, lo sanno bene anche gli appassionati di mezza Serie A che poche volte hanno visto una squadra raggiungere o superare quella quota negli ultimi anni.

Da quando il massimo campionato italiano è a 20 squadre con tre punti per la vittoria, infatti, solo in tre occasioni si era riuscito a tagliare tale traguardo: la prima era stata l'Inter 2006/07 allenata da Roberto Mancini, nella sua versione post Calciopoli, con 51 punti in classifica. Poi ci era riuscita la Juventus in due occasioni: nel 2013/14 con Antonio Conte (52 punti) e nel 2018/19 con Max Allegri in panchina (53).

Da almanacco, i bianconeri erano riusciti a mettere insieme 52 punti pure in una precedente occasione: è il 2005/06 e in panchina c'è Fabio Capello, la Juventus però alla fine di quella stagione sarà retrocessa in B per i fatti conosciuti, annullando qualsiasi record. In tutte e tre le precedenti occasioni, in ogni caso, le squadre erano riuscite a portarsi a casa lo scudetto: un dato che fa sorridere Luciano Spalletti e i tifosi del Napoli, anche se la cavalcata non è ancora finita.