Napoli, 59 punti (quasi) record: solo in due hanno fatto meglio

Il Napoli continua a volare in campionato. Gli azzurri di Luciano Spalletti battono anche la Cremonese al Maradona e raggiungono quota 59 punti in ventidue giornate. Una quota quasi record: come riportato da Opta Italia, infatti, solo l’Inter del 2006/07 (60) e la Juventus del 2018/19 (60) hanno collezionato piú punti di Osimhen e compagni nelle prime 22 partite di un campionato di Serie A.

