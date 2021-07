Serata di presentazioni ufficiali per il Napoli di Luciano Spalletti a Dimaro. Dopo 9 giorni di lavoro e avanti a qualche centinaio di tifosi - accorsi per l’occasione - gli azzurri faranno il loro “debutto” ufficiale in Piazza Madonna della Pace prima dell’amichevole di domani contro la Pro Vercelli, match che chiuderà di fatto il ritiro in Val di Sole.