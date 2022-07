Napoli a Dimaro, il programma: Spalletti incontrerà anche i tifosi

Il Napoli si ritroverà tra mercoledi e giovedi agli ordini di Luciano Spalletti, anzi agli ordini di uno staff medico che dovrà valutare tutti i calciatori azzurri pronti a rientrare dalle rispettive vacanze. Poi, venerdì mattina, il ritrovo e la partenza verso il Trentino: a Dimaro il primo vero ritiro dell'estate dopo due anni di assenze e limitazioni, pronti a vivere nuovamente l'aria del ritiro come i tifosi azzurri erano abituati prima della pandemia covid.

Si delinea il quadro completo delle attività e degli appuntamenti per la squadra di Aurelio De Laurentiis, che ovviamente sarà al seguito dei suoi in Val di Sole: gli azzurri arrivano nel pomeriggio di venerdì 8 luglio e fino al 18 avranno sempre due sedute di allenamento, mattutina e pomeridiano, la gran parte di queste aperte al pubblico. Martedì 12 luglio Spalletti e due calciatori incontreranno i tifosi alle 21 al centro congressi di Folgarida, la sera del 15 luglio lo spettacolo con i comici di Made in Sud. Il giorno dopo verrà presentata la squadra sul palco di Piazza Madonna della Pace. Le due amichevoli sono previste il 14 (Anaune) e 17 (Perugia) luglio, sempre alle 18.