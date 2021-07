Napoli a Dimaro, Spalletti alla lavagna: lezione tattica dopo l'amichevole

Luciano Spalletti non lascia nulla al caso. L'allenatore toscano, che i tifosi napoletani ma anche i calciatori stanno imparando a conoscere in questi giorni di ritiro a Dimaro, è tra i protagonisti più acclamati dei giorni in Val di Sole. Tanto bastone e poca carota, almeno per ora, come mostrato questa mattina a Carciato, all'indomani della prima amichevole estiva vinta ieri sera per 12-0 contro la Bassa Anaunia.

Prima dell'allenamento mattutino a Dimaro, infatti, Spalletti ha chiamato tutti i suoi a una vera e propria lezione: gli azzurri seduti in fila come in classe, il toscano a spiegare con tanto di aiuto della lavagna. Le indicazioni riguardavano il match di ieri: i tagli degli attaccanti, le chiusure difensive, soprattutto il lavoro della mediana. Dieci minuti insieme per una analisi veloce, poi subito in campo per risolvere i difetti intravisti ieri, con il solito sergente Spalletti a voce alta. Per non lasciare nulla al caso.