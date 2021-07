Napoli, tutti negativi i test anti-covid: oggi mezza giornata di riposo

Tutti negativi sono risultati questa mattina i tamponi anticovid svolti dal gruppo Napoli nelle scorse ore. A darne annuncio è il club attraverso i suoi canali ufficiali: il gruppo a disposizione di Luciano Spalletti viene testato ogni 36-48 ore anche in questo ritiro di Dimaro. Ritiro che questa mattina non vedrà allenamenti: il toscano, infatti, ha concesso mezza giornata di stop, si torna in campo per la sessione pomeridiana alle 17.30.

