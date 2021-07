Napoli a Dimaro, un altro successo per una storia d'amore lunga 11 anni

La prima volta nel 2010, quando il sindaco di qui era Romedio Menghini e la cittadina si chiamava solo Dimaro, diventato Dimaro Folgarida solamente nel 2017.

Menghini era riuscito a convincere i vertici del Trentino Marketing a scegliere il suo piccolo paese come sede del ritiro del Napoli, dopo la firma dell'accordo. Attorno c'era una concorrenza spietata: Madonna di Campiglio, Pinzolo, Pejo solo per rimanere in questo versante delle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati