Ultimo aggiornamento: 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bella novità per il 2020 appena cominciato: il Napoli , come comunicato sul sito ufficiale, lancia ai tifosi un nuovo mini abbonamento per il girone di ritorno di campionato che comincerà con la Fiorentina a metà gennaio. «A partire dalle ore 15 di Venerdì 3 Gennaio 2020 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per il girone di ritorno del Campionato 2019.20, ad un prezzo che è stato ridotto dopo le prime 9 gare del girone di andata» si legge dal comunicato.LEGGI ANCHE Napoli-Inter, Gattuso fa la conta: Mertens e Kou a metà, Ruiz ha febbre Una bella novità anche per la. «Potrai godere del diritto di prelazione in occasione della gara stellare di Champions contro il, con la certezza, in ogni appuntamento, del tuo posto esclusivo allo stadio», scrive il club.Tribuna Autorità sx* € 1580,00 + € 5,00 prevenditaTribuna Posillipo € 526,00 + € 5,00 prevenditaTribuna Nisida € 395,00 + € 5,00 prevenditaDistinti € 262,00 + € 5,00 prevenditaCurve € 142,00 + € 3,00 prevendita