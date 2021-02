Un episodio forse passato inosservato al finale di Genoa-Napoli. Goran Pandev, ex del match e soprattutto mattatore decisivo dell'incontro con la sua doppietta, prima di festeggiare con i suoi compagni di squadra va a rincuorare Eljif Elmas. I due sono connazionali e in Macedonia il centrocampista azzurro viene considerato - per età e qualità - proprio l'erede di Pandev, pronto a ritirarsi dopo il prossimo Europeo. Lo stopframe dell'abbraccio è diventato subito virale sui social.

L'élève Eljif Elmas & le maitre Goran Pandev 🔥💯🇲🇰 pic.twitter.com/hQjvJZuSwu — Football Macédonien FR 🇲🇰 (@FrMacedonien) February 6, 2021

