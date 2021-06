Napoli, in Abruzzo dal 5 agosto: «Due amichevoli e 5mila tifosi»

«Posso confermare che dal 5 al 15 agosto il Napoli sarà qui, nel periodo dopo Dimaro e la tournée europea». Così Angelo Caruso conferma la notizia ormai certa da un po' per i colori azzurri. «La parte sportiva e conferenziale sarà organizzata a Castel di Sangro, la parte alberghiera a Rivisondoli. Questo è stato il modello organizzato determinato d'intesa con la società per rendere più partecipe il territorio» ha aggiunto il sindaco della cittadina abruzzese.

«La divisione è utile ad allentare un intasamento nell'area turistico-sportiva intorno allo stadio. Si conta di celebrare le amichevoli. Si avrà una maggiore fruizione, questo modello è utile per fronteggiare una massiccia partecipazione» le parole a TeleClubItalia. «Saranno due amichevoli utili a mettere a punto la squadra per il campionato. I 5 mila spettatori sono una nostra ipotesi, non c'è ancora un conforto normativo, ad agosto però credo che ci saranno le stesse regole che varranno per il campionato».