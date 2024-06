Napoli, c'è il sì di Buongiorno: accordo con Manna ma il Torino vuole 55 milioni

Conte e Manna non si fermano neppure in questo fine settimana, in attesa di definire il piano per l'approdo in città. Verso le conferme in difesa sia di Natan che di Rrhamani, si va alla ricerca di un altro centrale e il primo nome della lista resta quello di Buongiorno. Che ha già detto sì alla corte del club azzurro, che ha avanzato la proposta di un contratto di cinque anni.

Come sempre, il vero intoppo è il Torino che valuta il suo difensore 55 milioni di euro. Il Napoli segue anche dei giocatori per il ruolo di esterno di centrocampo. Piace Vanderson del Monaco. C’è anche il nome di Miguel Gutierrez del Girona.