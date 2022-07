Napoli, c'è l'ok di Acerbi in difesa: alla Lazio bastano 5 milioni di euro

Si aggiunge anche il nome di Francesco Acerbi alla lunga lista di elementi che potrebbero essere interessanti per il Napoli in vista della successione di Kalidou Koulibaly, destinato a finire al Chelsea. Secondo Sky Sport, nelle ultime ore è emersa la pista che porta al centrale che è in uscita dalla Lazio e ha già dato il suo ok al trasferimento.

Le cifre dell'operazione sono ideali per il club di De Laurentiis e si aggirano intorno ai 5 milioni di euro. Con Acerbi e Ostigard - anche lui in chiusura dal Brighton -, il Napoli porterebbe un giocatore di esperienza e uno più giovane per completare la difesa. Il nome del sudcoreano Kim Min-Jae resta in ogni caso sul taccuino degli azzurri, ma sul giocatore del Fenerbahce si sta muovendo da tempo il Rennes.