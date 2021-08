Petagna alla Sampdoria, il Napoli punta Youssouf

La Sampdoria ha migliorato l'offerta per Petagna. E il Napoli sta per cedere in prestito il suo attaccante di riserva. Non piace l’idea di inserire

Il passaggio di Gaetano in prestito alla Cremonese sarà ufficializzato domani: il centrocampista oggi è in panchina con il Genoa.

Come ampiamente raccontato, oltre a Juan Jesus arriverà un centrocampista. Il direttore sportivo Giuntoli ieri non era a Castel Volturno con la squadra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati