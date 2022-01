Napoli, riecco Adam Ounas: «Torniamo al lavoro»

Assente dal campo negli ultimi giorni, il Napoli potrà riabbracciare a breve Adam Ounas. L'attaccante algerino era stato convocato dal Ct Belmadi per la Coppa d'Africa ma non ha mai visto il campo con l'Algeria, poi eliminata dopo le tre gare del girone. La motivazione è stata spiegata dallo stesso ct: dopo la positività al covid, alcuni problemi al cuore erano stati riscontrati al calciatore del Napoli, che dopo qualche giorno di pausa ora fa ritorno in azzurro: «Torniamo al lavoro» ha scritto Adam sui social.

