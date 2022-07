Napoli, Elmas sfida i compagni: «Bella la concorrenza con Kvara»

Tra i protagonisti dal primo minuto di Napoli-Adana Demirspor anche Eljif Elmas, centrocampista macedone che cerca il suo spazio nel Napoli di Luciano Spalletti. «Cerco sempre di dare il mio meglio quando gioco a sinistra, con Mario Rui mi trovo bene. Mi piace la concorrenza con Kvaratskhelia, è la cosa che più mi piace nel calcio» ha spiegato al termine del match.

«Il soprannome per Mario Rui? Lui è un maestro per noi, ci spiega delle cose e noi capiamo» ha aggiunto Elmas, il macedone ha parlato ai canali ufficiali a fine gara. «È un elemento molto importante per noi nel gruppo, è tra i più maturi e ci carica sempre. Balletto dopo un gol? Ora è presto, vediamo quando sarà il tempo» ha concluso Elmas.