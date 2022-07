Napoli-Adana Demirspor, Mario Rui: «Vi faremo ricredere»

Inviato a Castel di Sangro

Non sarà la finale di Champions League, ma quella di stasera (ore 20.30) contro l'Adana Demirspor allenata da Vincenzo Montella rappresenta la prima sfida internazionale del Napoli di Spalletti. Per l'occasione l'allenatore toscano non intende fare esperimenti eccessivi per dare continuità a un lavoro che giorno dopo giorno sta dando i suoi frutti sul campo di Castel di Sangro. Dopo 4 giorni di allenamenti in Abruzzo, infatti, Luciano Spalletti ha già le idee chiare sul suo Napoli. A partire da modulo che sarà ancora il 4-3-3. La gara sarà trasmessa in modalità pay per view a euro 9.99 sulla pagina Facebook del Napoli e su Sky Sport (canale 251).

Tutte (o quasi) le fortune degli azzurri passeranno dall'attacco. E in particolare dall'intesa che si sta creando tra Osimhen e Kvaratskhelia. I due giovani attaccanti di Spalletti stanno iniziando a capirsi, e soprattutto a cercarsi. Contro il Perugia hanno dato un assaggio di quello che potrebbe essere una ripartenza del Napoli e stasera dovranno dimostrare che quel gol del georgiano su assist del compagno di reparto sia stato solo l'antipasto di una cena ricca e a più portate. Kvara parte largo, punta l'uomo e si accentra; Victor attacca la profondità, vuole la palla tra i piedi e si impone con il suo fisico possente. Gli ingredienti del cocktail perfetto sono presto detti, ma i tifosi del Napoli sono impazienti di rimanere ubriacati dalle loro magie.

Tra le novità più attese della serata anche la difesa. E non solo perché dall'altra parte ci sarà Mario Balotelli, che, seppur sembra essere con la valigia pronta per lasciare la Turchia, è ancora un attaccante che da solo sa mettere paura a una difesa intera. Qui a Castel di Sangro si stanno allenando per la prima volta con il gruppo due tasselli nuovi di zecca del puzzle di Spalletti: Ostigard e Olivera. Il centralone norvegese è arrivato in sordina, con il timbro stampato a fuoco di riserva, ma per movenze, personalità e prestanza fisica sta provando in tutti i modi a scalare le gerarchie. Aspettando anche l'inserimento di Kim - che ieri ha raggiunto la squadra - Ostigard si candida al ruolo di titolare per affiancare uno dei due centrali rimasti dopo le partenze estive: Juan Jesus e Rrahmani. L'altra novità in difesa, dove l'unico vero intoccabile sembra essere il solo capitan Di Lorenzo, si chiama Mathias Olivera. Il terzino arrivato dal Getafe si è presentato in Trentino con un infortunio da smaltire e solo una volta arrivato in Abruzzo ha iniziato a lavorare a pieno ritmo col resto del gruppo. Spalletti lo sta mettendo sotto, perché innanzitutto deve inculcagli i dettami principali del suo vangelo del calcio. L'uruguaiano è sempre più protagonista nelle sedute di allenamento quotidiane degli azzurri e sta convincendo non solo per forza fisica, ma anche per intraprendenza nella fase offensiva. Si giocherà un posto da titolare con Mario Rui, l'altro leader storico della difesa, che giorno dopo giorno è diventato anche uno dei beniamini del tifo napoletano. Non solo in campo, ma anche a parole. «È vero che abbiamo perso giocatori importanti anche a livello caratteriale ma abbiamo giocatori che parlano meno come Anguissa ma con grande personalità», ha spiegato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «Quest'anno ci affideremo di più al gruppo dopo che sono andati via grandi compagni di squadra e giocatori forti. Dimostreremo di essere un Napoli competitivo anche con i nuovi arrivi. Ci danno per spacciati, per noi è uno stimolo in più per fare meglio», messaggio chiarissimo per compagni e avversari.