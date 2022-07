Napoli-Adana, Spalletti è sereno: «Abbiamo fatto 35 tiri in porta...»

«Si dà seguito a quanto fatto fin qui per arrivare con i muscoli ben rodati» spiega subito Luciano Spalletti, appena dopo il 2-2 contro l'Adana Demirspor a Castel di Sangro. «Vedo la squadra benissimo, mi piacciono così tanto che non gli stacco gli occhi di dosso. Abbiamo fatto una discreta partita sotto il punto di vista dell’allenamento: abbiamo accorciato sempre in avanti, a volte abbiamo dovuto recuperare e abbiamo messo insieme comunque 35 tiri in porta contro nessuno».

Tra i più interessanti Kvaratskhelia: «Khvicha ha dimostrato di sapere come gestire la palla e come puntare l’uomo, è stato sfortunato in alcune situazioni» ha detto Spalletti ai canali ufficiali. «Zerbin, pur non giocando nel suo ruolo, ci ha aiutato a pareggiare. Ambrosino è un ragazzo, deve fare esperienza. Così ha capito a questo livello cosa succede. Ad Olivera abbiamo detto di stare attento perché viene da un infortunio ed è la cosa più importante. Ostigard ha fatto una grande partita, nonostante il rigore finale. Per noi era un allenamento questa partita, contro una squadra come l'Adana che gioca sul morale e sul carattere».

«Sono contento dell'arrivo di Kim perchè è un ottimo giocatore. Va valutato nel nostro calcio ma già conoscendolo oggi ha mostrato grande disponibiltà e grande carattere».