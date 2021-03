Napoli, l'addio azzurro di Hysaj: «Ma è professionista fino alla fine»

La sua avventura azzurra sta per finire dopo sei stagioni. Elseid Hysaj era arrivato a Napoli nell'estate del 2015 da Empoli, ma potrebbe salutare la maglia azzurra a fine anno, quando il suo contratto andrà in scadenza. Così come per Nikola Maksimovic, infatti, il club non ha portato avanti pratiche di rinnovo per il terzino albanese che si libererà a zero.

«Il futuro di Hysaj è già scritto. Non ci sono stati contatti col Napoli per il rinnovo» ha detto l'agente dell'albanese Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Quindi si comporterà da professionista fino a scadenza contratto e poi andrà via» ha concluso l'agente.

