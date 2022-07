Napoli, il lungo addio di Koulibaly: «Orgoglioso di avervi onorato»

La firma è ormai cosa fatta, adesso però, c’è da salutare il Napoli. Non una cosa facile per Kalidou Koulibaly, che è in volo verso gli Stati Uniti per riunirsi al Chelsea, suo prossimo club, ma ha voluto salutare la squadra di cui ha difeso i colori per nove stagioni: «A Napoli sono nati i miei due figli. Ho incontrato persone che saranno per sempre parte della mia vita e che hanno fatto sentire a casa me e la mia famiglia: dal primo all’ultimo momento. Grazie a te, Napoli, sono diventato l’uomo che sono oggi» si legge dal lungo post Instagram che il Comandante azzurro ha dedicato all’ormai ex città e ex tifoseria «Io sono orgoglioso di averti onorato con tutto me stesso e continuerò, all’infinito, a portarti nel cuore e a nutrire per te uno dei sentimenti per me più importanti: il rispetto».