Malcuit e Llorente, il Napoli piazza due cessioni. Il difensore francese è passato alla Fiorentina in prestito, l’attaccante spagnolo all’Udinese a titolo definitivo. Altre due operazioni un uscita messe a segno dal direttore sportivo Giuntoli dopo quella di Milik al Marsiglia. Malcuit è passato in prestito secco a titolo gratuito fino a giugno, Llorente a titolo definitivo a costo zero: due operazioni che hanno consentito al Napoli di sgravarsi due stipendi al lordo fino a giugno intorno ai 3 milioni. E poi sia per Malcuit che per Llorente potrebbero scattare dei bonus a favore del Napoli legati al rendimento del difensore francese e dell’attaccante spagnolo nella Fiorentina e nell’Udinese.

LA CESSIONE DI MALCUIT

Malcuit dopo le visite mediche di mercoledì ieri è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina e ha già cominciato ad allenarsi in maniera individuale con la nuova squadra. Il terzino francese è apparso in buone condizioni ma non dovrebbe far parte del gruppo dei convocati per la partita di campionato che vedrà impegnati stasera i viola contro i granata di Nicola. Prandelli probabilmente comincerà a inserirlo tra i convocati e poi ad impiegarlo dalla prossima settimana, sicuramente si tratta di un acquisto importante in questo di mercato di gennaio in cui il club viola si è mosso per rinforzare tutti i reparti. Malcuit indosserà la maglia numero 25, quella che è stata fino all’anno scorso di Chiesa, prima del suo passaggio alla Juventus. A giugno tornerà a Napoli e si farà il punto per la prossima stagione, dipenderà anche dalla situazione legata agli altri terzini in organico (Hysaj è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora rinnovato, quindi, potrebbe liberarsi a parametro zero e il terzino algerino Ghoulam è sotto contratto fino al 2022).

LLORENTE ALL’UDINESE

Il centravanti spagnolo da ieri è un nuovo calciatore dell’Udinese, sostituirà Lasagna passato al Verona: ha firmato con il club friulano un contratto fino al 2022. Llorente sul suo profilo instagram ha salutato Napoli e i napoletani «È arrivato il tempo dei saluti e come si dice a Napoli “adda’ passà à nuttat’”. Lascio una città fantastica, un popolo dal calore unico, tanti amici e tanti momenti belli che resteranno sempre con me. È proprio vero che a Napoli si piange due volte... ciao uagliù”. All’Udinese sarà il centravanti e si giocherà la maglia con Okaka, un attaccante esperto che potrà servire a Gotti già dalla prossima partita di campionato contro lo Spezia in programma domenica. Llorente è stato impiegato da Gattuso per alcuni spezzoni di partite nell’ultimo periodo con Mertens e Osimhen infortunati e l’ok alla sua cessione è stata data dal club azzurro soltanto dopo la certezza de rientro in gruppo dell’attaccante nigeriano. Llorente è un attaccante esperto dal lungo curriculum, campione del mondo con la Spagna nel 2010 e campione d’Europa nel 2012, oltre ad aver collezionato altri numerosi trofei con la Juventus (2 scudetti, due Supercoppe Italiane e due coppe Italia), la coppa Italia a giugno scorso con il Napoli e l’Europa League con il Siviglia.



L’OBIETTIVO PER GIUGNO

L’obiettivo per giugno è Zaccagni del Verona, grande protagonista contro il Napoli domenica scorsa al Bentegodi ed autore della terza rete dei gialloblù e di una prestazione di altissimo livello: il club azzurro lavorerà per prenderlo a giugno e in questo momento è da considerare avanti rispetto alla folta concorrenza. Un trequartista di grande qualità che può ricoprire più ruoli dell’attacco e che il direttore sportivo Giuntoli segue già da tempo riuscendo ad anticipare le mosse di altri club interessati al gioiello del Verona. Un affare già avviato e che si dovrà chiudere per giugno, un’operazione da circa 10 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA