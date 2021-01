«Opereremo solo in uscita, abbiamo qualche cessione da fare» aveva annunciato Cristiano Giuntoli un mese fa. Una promessa mantenuta per il club azzurro, che in questa sessione di mercato invernale ha operato al contrario rispetto a quanto fatto nello stesso mercato di un anno fa: nessun acquisto ma solo cessioni. E che cessioni: tre e tutte importanti, colpi in uscita come quelli di Arek Milik e Fernando Llorente che vanno a sfoltire la rosa ma soprattutto a tagliare un monte ingaggi che la scorsa estate era stato da record per il club di Aurelio De Laurentiis.

105 milioni di euro, questo il computo totale degli stipendi onorati dal club azzurro in questa stagione. Un dato mai raggiunto prima dal Napoli nella storia: lo scorso anno il conteggio si era fermato a 91,7 milioni, comunque in crescita rispetto al 2018/19 quando gli stipendi erano arrivati a 87,9 milioni. Quello del Napoli è il quarto monte ingaggi in Serie A dietro allo strapotere di Juventus (236 milioni) e Inter (149), ma poco dietro la Roma americana che è ferma a 112 milioni. Con il naso azzurro davanti a Milan (90) e Lazio (83) nonostante una stagione - quella passata - che si era chiusa con il settimo posto in campionato per la squadra di Gennaro Gattuso.

A pesare sull'economia complessiva del club erano anche gli stipendi di Milik e Llorente, ai margini della squadra e ceduti in questi giorni rispettivamente a Marsiglia e Udinese: sia il polacco che lo spagnolo avrebbero percepito 2,5 milioni a stagione fino alla prossima estate, un taglio minimo essendo già a gennaio ma importante dal prossimo anno quando il monte ingaggi azzurro scenderà sotto i 100 milioni se si concretizzerà anche la cessione di Malcuit alla Fiorentina (il francese percepisce circa un milione a stagione, è passato in prestito alla Viola almeno fino all'estate). Da qui a giugno, il club di De Laurentiis potrebbe risparmiare fino a 6 milioni lordi in attesa di capire come cambierà il monte ingaggi del prossimo anno, con l'obiettivo di abbassarne il tetto e di centrare nuovamente la Champions, tra i premi economici più importanti per gli azzurri.

