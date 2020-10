LEGGI ANCHE

Un passaggio ormai annunciato quello di Amin Younes , il tedesco delche si trasferisce in prestito all’Eintracht Francoforte e fa così ritorno in Germania dopo gli anni tra Olanda e Italia con le maglie di Ajax e Napoli. L’esterno offensivo classe 1993 arriva incon la formula del prestito biennale e la possibilità di essere riscattato dal club tedesco nel 2022: «La SSC Napoli ufficializza il trasferimento di Amin Younes all'Eintracht Francoforte con la formula del prestito biennale, con diritto di opzione per acquisto definitivo».L’affare è stato confermato in queste ore proprio dal Napoli tramite il proprio sito ufficiale, negli ultimi giorni l'l’aveva spuntata sulle altre inseguitrici italiane e tedesche.chiude la sua esperienza al Napoli con 27 presenze e 4 gol. Dall’arrivo in panchina di Gattuso , però, l’esterno azzurro non aveva avuto più spazio e continuità fino all’esclusione dalla lista della Serie A di inizio stagione.