La storia d'amore tra Aladino Valoti e il Napoli è durata appena due mesi e mezzo. Lo scorso 5 agosto, infatti, il club azzurro annunciava ufficialmente l'arrivo in casa dell'ex Atalanta, Parma e Verona con il ruolo di Direttore Sportivo della Primavera. Oggi la notizia della rottura tra le parti: al posto di Valoti, arriverà in azzurro Stefano Stefanelli - ex dirigente del Carpi - a ricoprire la carica vacante.

LEGGI ANCHE Fabian Ruiz, il Real torna alla carica: 80 milioni per strapparlo al Napoli

La SSC Napoli comunica che è stato risolto consensualmente il contratto con Aladino Valoti. Contestualmente si comunica che l’incarico di direttore sportivo della squadra Primavera è stato affidato a Stefano Stefanelli. pic.twitter.com/xAliVkaPEO — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 29, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA