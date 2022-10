Napoli, Adl festeggia gli Ottavi: «Mammamia, che emozioni»

Una serata di festa per tutta la città, il Napoli batte l'Ajax e resta a punteggio pieno in Champions League, prendendosi anche la qualificazione agli ottavi del torneo europeo. Una festa allargata anche alla dirigenza, con Aurelio De Laurentiis che ha twittato la sua felicità: «Mammamia, che emozione» ha scritto il patron azzurro sui social al fischio finale del match del Maradona. Gli azzurri sono per la quarta volta agli Ottavi da quando ha acquistato il club.

Mamma mia che emozioni! Grazie Napoli!! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 12, 2022