Napoli, l'affondo per Kaio si può: ma è alta la valutazione del brasiliano

Il futuro di Kaio Jorge sembra essere legato a doppio filo all'Italia: non solo i rumors di mercato che arrivavano dal Brasile e che lo vorrebbero già pronto per la Lazio - che ha subito smentito affari in corso -, ora anche l'interessamento serio del Napoli che, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe chiesto informazioni al Santos per il 19enne che piace a mezza Europa.

Quello di Kaio Jorge è sicuramente un talento cristallino, un attaccante duttile utilizzabile da prima o seconda punta che ricorda un po' Firmino per le qualità fisiche e tecniche davanti alla porta. Ma il prezzo di mercato sparato dagli intermediari sembra lontano dai parametri italiani: non meno di 30 milioni per accaparrarselo, una cifra elevatissima considerando la poca esperienza fin qui accumulata dal brasiliano. I media sudamericano assicurano che Kaio ha cominciato a studiare inglese e italiano da qualche mese, chissà che anche le lezioni non siano destinate alla prossima estate.