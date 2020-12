Tra i pochi azzurri a non aver mai visto il campo quest'anno c'è di sicuro Nikita Contini, il portiere cresciuto nel vivaio azzurro che vive nell'ombra del duopolio Meret-Ospina. «Contini sta facendo il giusto percorso, però deve giocare per fare esperienza e trovare spazio altrove qualora non ce ne fosse al Napoli» ha commentato Vincenzo Pisacane, agente del portiere azzurro.

Il Napoli lo ha voluto fortemente alle spalle dei due titolari ma difficilmente troverà spazio tra campionato e Europa League. «Lo Spezia si è interessato a lui quest’estate» ha continuato l'agente a Radio Punto Nuovo. «C'era anche il PAOK in Grecia, ma il Napoli ha voluto tenerlo con sé. Per ora va bene così, vediamo più avanti cosa succederà».

