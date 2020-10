Non ha giocato contro il Benevento, ma Elseid Hysaj resta uno dei pallini di Gennaro Gattuso. Un terzino affidabile che ha però ancora il contratto in scadenza. «Hysaj, da quando è arrivato Gattuso, sta facendo benissimo. Solo con Ancelotti ha avuto una flessione. Il suo rinnovo non è legato al rinnovo dell'allenatore» ha detto il suo agente Mario Giuffredi.

LEGGI ANCHE Napoli fabbrica del gol: già otto gli azzurri andati a segno

«Non deve restare solo se resta Gattuso: sono due anni che corro dietro al Napoli per il rinnovo. Mi sono stancato, ora è giusto che vagli le proposte che arrivino» ha continuato a Radio Punto Nuovo. «Se il Napoli farà la proposta giusta, allora resta a Napoli, altrimenti tra tre mesi firma con chi gli pare. Il Napoli deve credere in lui, ma il calciatore ed io vogliamo aspettare un attimo in questo momento prima di decidere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA