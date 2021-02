«Novità sul rinnovo? No. Il discorso è chiuso ormai». Le parole di Mario Giuffredi non lasciano spazi all'interpretazione, il contratto in scadenza di Elseid Hysaj - più volte utilizzato da Gattuso quest'anno - è un caso di mercato ormai da un po' ma pare che il Napoli abbia fatto passi avanti nelle trattative per il rinnovo.

«Sappiamo che dall’anno prossimo saremo altrove, l’intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni» ha continuato l'agente a Radio Punto Nuovo. «Stiamo parlando con altri club, come è giusto che sia, tenendo presente che Hysaj farà il suo dovere fino a giugno. Anche altri giocatori vogliono ingaggi importanti, ma in più hai l’incognita che non sai se può far meglio di Elseid».

