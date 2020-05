LEGGI ANCHE

Tra i nomi accostati alla porta delper il prossimo anno ache quello di, il portiere delche si è messo in mostra quest'anno in Serie A. «Secondo me è cresciuto abbastanza da meritare un grande club. Ha fatto passi da gigante, è arrivato ale ha fatto molto bene» ha detto il suo agente Roberto De Fanti. «È un portiere dal fisico importante, gioca benissimo con i piedi, ha grande personalità, ed è molto agile. Non mi stupirei se arrivassero richieste quest’estate, poi è dipenderà dal Brescia, decideràal riguardo».«Ovviamente se lo si sposta dalè solo per un miglioramento, e se va via non sarà per fare il dodicesimo, è una possibilità che mi sento di escludere» ha chiarito l'agente di Joronen a Radio Marte in merito all'interesse del. «Secondo me Gattuso ha fatto una scelta forte con, anche seè comunque un giocatore importante. Non so però se la scelta operata da Gattuso sia poi indicativa di una scelta di mercato., per caratteristiche, può essere un calciatore interessante, ha fatto bene anche contro il Napoli».