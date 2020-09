LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con Allan che ha lasciatoe un centrocampo ancora incompleto, nelle ultime settimaneha potuto contare su Luca Palmiero , centrocampista cresciuto nel vivaio azzurro e tornato alla base dopo tante esperienze in prestito. «Ne parlavo però con Gattuso giorni fa, lo tiene d'occhio. Ma non possiamo scegliere noi se rimanere o meno, lo deciderà la società» ha detto a Radio Marte, agente del calciatore azzurro.«Ho parlato di lui anche con il, che mi ha chiesto informazioni» ha continuato Pisacane. «Questo la dice lunga sul fatto che spesso si vanno a cercare gli stranieri, se si fosse chiamato Palmierinho mi avrebbero chiamato almeno cinque squadre. Aauguro di restare al Napoli ma non sono io a decidere, possono farlo solo Gattuso e Giuntoli».