Sarà uno degli osservati speciali neldei prossimi mesi, esterno azzurro arrivato a gennaio ma impossibilitato a mettersi in mostra visto lo stop del campionato. «Quando cambi a gennaio un po’ di tempo ci vuole, ora si è ambientato, adora la città e lo spogliatoio, deve tornare sul campo e rimettersi in palla con tutti gli altri. Sono convinto che possa fare grandi cose in questi mesi che restano di campionato», ha detto il suo agenteChe ha poi svelato un retroscena di mercato. «lo voleva già anche al» ha detto Lippi a Radio Marte. «All’secondo me ha fatto un primo anno strepitoso nel suo ruolo. Lui sa bene che il Napoli è una grande squadra e te la devi giocare con i campioni. Che sia cono altri, lui si sarà sicuramente adattato e si giocherà il posto con chiunque arrivi. Ma si è sempre conquistato il posto e l’ha sempre fatto in maniera importante a Perugia, a Pescara, al Sassuolo e anche all’Inter quando giocava nel suo ruolo. Sono convinto farà grandi cose anche a. Rumors su altri esterni? Non ci spaventa la concorrenza, conosco le qualità di Matteo e lui non è spaventato. Sicuramente è conscio che in una grande squadra ci sono altrii campioni, e per lui va bene così. Il trasferimento è stato importante così come l’ingaggio che percepisce a, quindi sa di doversi sudare il posto e sicuramente conquisterà il suo spazio. A Napoli ancora non l’hanno visto il vero Politano».