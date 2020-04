LEGGI ANCHE

I prolungamenti eventuali dei campionati mettono in crisi i contratti tra le società e i calciatori, soprattutto in vista di scadenze e di nuovi acquisti. «Non possiamo controllare certe cose, la FIFA ha dato qualche informazioni, ma la parte legale è ancora un po' caotica, non c'è qualcosa di veramente chiaro». Così ha parlato Adrian Aliaj, agente di Amir Rrahmani che è già stato acquistato dale che dovrebbe aggregarsi agli azzurri quando la stagione finirà.«È una situazione complicata, ma sicuramente lasceremo chiudere i campionati a mente libera» ha continuato l'agente di. «La tristezza e la paura hanno preso anche lui, ma è normale per un calciatore in questo periodo. Penso che il calcio debba cominciare, il campionato va chiuso nel modo corretto altrimenti arrivano altri problemi. È una questione molto delicata,nella preparazione, non sarà facile riprendere la preparazione».