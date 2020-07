LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli occhi dei tifosi il gol sbagliato ieri davanti ae un risultato che non fa onore al Napoli. Ma Lorenzo Insigne ci ha messo la faccia e la fascia da capitano, come sempre. «Insigne non si piò screditare, ​ieri ha sbagliato un gol ma sta dando il massimo. È vero che gioca da molto, ma non voglio pensare che ci siano alcuni che vogliono giocare male appositamente» ha detto il suo agente. «È un momento che ci può stare perché mentalmente orientati verso una partita che può salvare quella che non è stata una grande stagione. Non siamo tutti uguali, ognuno di noi è differente, anche i calciatori».Il Barcellona nella testa degli azzurri. «Non ne ho ancora parlato con Lorenzo, ma lui sarà sicuramente carico. Contro i grandi club ha sempre fatto grandi prestazioni» ha continuato Pisacane a Radio Punto Nuovo. «Ci sta che i calciatori stiano pensando a quella che è la partita di. Non la vedo una cosa strana, è successo tante volte. Ed è sbagliato anche dare la colpa a».