Napoli in vetta insieme con l'Ajax: 4-0 degli olandesi ai Rangers

Vetta condivisa per il Napoli, un attimo dietro l’Ajax a causa di quel gol subito da Luis Diaz in apertura di ripresa. Il 4-1 sui Reds vale i primi tre punti in classifica per la squadra di Luciano Spalletti. Nell’altra partita del girone A, infatti, tutto facile per gli olandesi dell’Ajax. La squadra di Schreuder passeggia sui Glasgow Rangers, prossimi avversari del Napoli: reti di Alvarez, Berghuis e Kudus e il primo tempo si conclude già sul 3-0 per i lancieri padroni di casa. Nella ripresa i Rangers provano a riaprirla con il gol di Barisic poi annullato per fuorigioco e nel finale arriva il poker olandese con il 4-0 di Bergwijn che chiude il match.

La Classifica:

Ajax 3

Napoli 3

Liverpool 0

Rangers 0